В Калининграде завершили следствие по делу о ДТП, в котором погибли шесть человек

КАЛИНИНГРАД, 27 августа. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Калининградской области завершило следствие по делу о ДТП с рейсовым автобусом, в котором в сентябре 2020 года погибли шесть человек. Водителю предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей, свою вину он признал частично, сообщила журналистам в пятницу представитель управления Наталья Гацко.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калининградской области завершено расследование уголовного дела по обвинению водителя рейсового автобуса одной из транспортных компаний региона. 68-летний мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух или более лиц")", - сообщила Гацко.

По версии следствия, 27 сентября 2020 года, примерно в 10 часов 15 минут мужчина, управляя рейсовым автобусом, следовал по маршруту № 120 "Калининград - Синявино" со стороны Калининграда в сторону поселка Янтарный. На участке автомобильной дороги "поселок Переславское - поселок Круглово Калининградской области" 12 км (+900 метров), как полагает следствие, обвиняемый, превысив установленный скоростной режим на 7 км в час, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении грузовым автомобилем. В результате ДТП из-за полученных смертельных травм погибли пять пассажиров автобуса, включая девятилетнего ребенка, а также водитель грузового автомобиля. Кроме того, тяжкий вред здоровью причинен трем пассажирам рейсового автобуса.

Обвиняемый вину признал частично, пояснив следствию, что выехал на полосу встречного движения, поскольку потерял сознание из-за плохого самочувствия. Эта версия следствием опровергнута, в том числе показаниями свидетелей, заключениями судебно-медицинских, автотехнических экспертиз.

В прокуратуре области добавили, что обвинительное заключение утверждено, и дело будет направлено в суд в ближайшее время. "Прокуратурой Зеленоградского района утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении водителя автобуса. После вручения обвинительного заключения обвиняемому и его защитнику уголовное дело будет направлено в суд", - сообщили в прокуратуре.