В Татарстане зафиксировали горение сухой травы вдоль ж/д путей на протяжении 15-20 км

КАЗАНЬ, 27 августа. /ТАСС/. Сухая трава протяженностью 15-20 км загорелась вдоль железнодорожных путей в Лениногорском районе Татарстана, на месте работают сотрудники МЧС и РЖД. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Татарстану.

"В 13:33 от диспетчера Лениногорского гарнизона поступило сообщение о том, что происходит горение сухой травы вдоль железнодорожных путей по адресу: Лениногорский МР, железнодорожная станция Письмянка. По прибытии пожарных расчетов пожарно-спасательной части 66 (ПСЧ-66) установлено, что происходит горение сухой травы вдоль ж/д путей на протяжении 15-20 км", - сообщили в МЧС Татарстана.

На месте работают три пожарные автоцистерны (АП) ПСЧ-66, 2 АЦ ПСЧ-11, работники РЖД, 4 водовозки, также на месте работает служба пожаротушения № 11 пожарно-спасательный отряд федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Татарстану, производится опашка тракторами вдоль путей с двух сторон.

В 14:40 со станции Бугульма в Татарстане выехал пожарный поезд. По докладу ВрИО начальника Лениногорского пожарно-спасательного гарнизона, угрозы населенным пунктам и лесным массивам нет.