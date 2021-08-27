Маршрутный автобус загорелся в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 27 августа. /ТАСС/. Маршрутный автобус маршрута № 90 загорелся в Воронеже, пострадавших нет. Об этом сообщил журналистам в пятницу руководитель пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области Сергей Хренов.

"Вызов на загорание автобуса поступил в 15:26 (мск), ликвидация открытого горения в 15:36, внутри по прибытии наших подразделений никого не было, пострадавших предварительно нет", - сообщил он.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области, возгорание произошло в моторном отсеке автобуса во время движения. Как уточнили в пресс-службе администрации Воронежа, возгорание автобуса "Лиаз" маршрута № 90 произошло на остановке Богдана Хмельницкого в Воронеже. "Пострадавших пока нет, пассажиров эвакуировали", - сообщили в пресс-службе мэрии.

Как уточнили в пресс-службе администрации Воронежа, загоревшийся городской пассажирский автобус 2019 года выпуска, принадлежит воронежской транспортной компании "Автолайн+", находится на гарантии производителя. По данным пресс-службы мэрии, глава города Вадим Кстенин после инцидента поручил провести внеплановые проверки технического состояния парка автобусов, обслуживающих горожан.