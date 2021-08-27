Уголовное дело возбудили по факту крупного пожара в Тольятти

САМАРА, 27 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в Тольятти по факту уничтожения лесных насаждений с причинением крупного ущерба после пожара, который уничтожил 31,7 га леса. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

"Прокуратура признала законным возбуждение уголовного дела по факту поджога лесных насаждений в городе Тольятти. Установлено, что в результате лесного низового пожара выгорело 31,7 гектара леса. Дело возбуждено территориальным органом дознания МЧС по ч. 2 ст.261 УК РФ (уничтожение или повреждение лесных насаждений с причинением крупного ущерба)", - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Сейчас по делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление виновных лиц, отметили в пресс-службе прокуратуры.

Как сообщал ТАСС, пожар в 3-м квартале Тольяттинского участкового лесничества был зафиксирован в 16:12 (15:12 мск) 25 августа. Глава Тольятти ввел режим ЧС. В четверг возгорание было локализовано.

По предварительным данным, поджог стал причиной возникновения пожара. В тушении задействованы силы и средства ГУ МЧС России по Самарской области, Центра гражданской защиты г. о. Тольятти, МКУ "Тольяттинское лесничество", МБУ "Зеленстрой". Всего к ликвидации пожара привлечены 197 человек, 64 единицы техники. Дополнительно привлечен самолет Ил-76 и два вертолета Ми-8 МЧС России.