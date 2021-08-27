Прокуратура начала проверку по факту возвращения самолета в аэропорт вылета в Сургуте

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Прокуратура начала проверку по факту возвращения самолета рейса Сургут - Новосибирск авиакомпании "Ютэйр" в аэропорт вылета из-за срабатывания датчика неисправности электросистемы. Об этом сообщили в пятницу в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

"27 августа 2021 года в 04:42 местного времени (02:42 мск) при выполнении рейса номер ЮТ-137 по маршруту Сургут - Новосибирск на воздушном судне АТР-72, принадлежащем ПАО "Авиакомпания "Ютэйр", сработал датчик неисправности электросистемы. Капитаном воздушного судна принято решение произвести возврат в аэропорт вылета. Посадка произведена в штатном режиме", - говорится в сообщении. Уточняется, что рейс - регулярный.

На борту находились 70 пассажиров, из них 4 несовершеннолетних. "Часть пассажиров была размещена в здании аэропорта, часть отправилась по месту жительства. Воздушное судно вылетело к месту назначения в 12:47 местного времени (10:47 мск). Сургутской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - рассказали в ведомстве.