Селевой поток в Левашинском районе Дагестана повредил более 80 км внутрисельских дорог

МАХАЧКАЛА, 27 августа. /ТАСС/. Более 80 километров внутрисельских дорог повреждены в результате селевого схода в Левашинском районе Дагестана. Значительно повреждено дорожное покрытие в селах Урма, Цудахар, Хаджалмахи и Куппа, сообщил в пятницу ТАСС глава муниципалитета Шамиь Дабишев.

23 августа ливни и селевые потоки повредили дома, дороги и другие объекты инфраструктуры в селах Левашинского и Гунибского районов. Ранее сообщалось, что правительство Дагестана поможет в восстановлении инфраструктуры пострадавших от схода селя населенных пунктов.

"Более 80 км внутрисельских дорог на территории района остро нуждаются в ремонте после селевого потока в Левашинском районе Дагестана. От ливневых дождей в основном пострадали села Урма, Цудахар, Хаджалмахи и Куппа. Таких дождей в районе лет 20-30 мы не видели", - сказал собеседник агентства.

По его словам, для оперативного устранения последствий непогоды имеется постановление о введении режима ЧС на всей территории Левашинского района.