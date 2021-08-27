Сотрудников белорусского информагентства БелаПАН обвинили в неуплате налогов

МИНСК, 27 августа. /ТАСС/. Управление Следственного комитета по Минску возбудило уголовное дело в отношении ряда должностных лиц информационного агентства БелаПАН по факту неуплаты налогов. Об этом сообщил в пятницу Следственный комитет Белоруссии.

"Следствием инициирована налоговая проверка деятельности БелаПАН, в ходе которой соответствующими органами установлены нарушения законодательства в части уклонение от уплаты сумм налогов. На основании собранных материалов УСК по городу Минску в отношении Андрея Александрова, Дмитрия Новожилова, Ирины Левшиной, а также иных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса Республики Беларусь. Указанные лица содержатся под стражей", - отмечается в сообщении.

По данным следствия, руководителями БелаПАН в период с июня 2018 по январь 2021 года вносились в налоговую отчетность "заведомо ложные сведения, что повлекло неуплату в бюджет Республики Беларусь налогов на общую сумму свыше 100 тыс. рублей (около $40 тыс.)".

Должностные лица агентства БелаПАН были задержаны правоохранительными органами 18 августа в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, произошедших на территории Минска.

В соответствии с белорусским законодательством ответственность по ч. 2 ст. 243 УК Белоруссии предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до семи лет.