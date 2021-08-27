Режим ЧС ввели в бурятском поселке Наушки, где подтоплено более 50 дворов

УЛАН-УДЭ, 27 августа. /ТАСС/. Режим ЧС ввели в поселке Наушки (Бурятия), где подтоплено паводком свыше 50 дворовых территорий, власти развернули пункт временного размещения (ПВР). Об этом сообщили журналистам в пятницу в пресс-службе республиканского правительства.

"В поселке Наушки введен режим ЧС в связи с паводком. Создан пункт временного размещения на 150 человек в местном доме культуры. На месте работает комиссия по оценке ущерба", - сообщили в пресс-службе.

Вода поступила по реке Селенге с территории Монголии. "Мы ожидаем спада воды в ближайшие дни. После этого будет проведена дезинфекция, окончательная оценка ущерба, - отметили в республиканского агентстве ГО и ЧС.

В результате паводка поверхностными водами подтоплено 52 придомовых участка, где проживают около 100 человек, в том числе 25 детей. "Уровень воды на участках - слоем до 80 см, - уточнили в ведомстве. - На этих же участках в подпольях домов вышли грунтовые воды слоем до 40 см. Также наблюдается выход грунтовых вод в подпольях 125 домов".

По данным местных властей, жильцы от эвакуации отказываются. Для эвакуации людей готов автомобиль повышенной проходимости "Урал". Организован подвоз питьевой воды и продуктов. "Медикаменты и дезинфицирующие средства имеются в наличии", - отметили в администрации Кяхтинского района.

По поручению главы Бурятии Алексея Цыденова в данный момент вносятся изменения в республиканские законодательные акты, чтобы предоставить помощь всем пострадавшим вне зависимости от наличия правоустанавливающих документов. Это связано с тем, что только пять из 52 домов имеют регистрацию. Поселок Наушки расположен на юге Бурятии, в Кяхтинском районе, недалеко от российско-монгольской границы. В населенном пункте проживают около 3 тыс. человек.