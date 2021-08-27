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Следователи установили причину пожара в Пермском крае с восемью погибшими

По версии следствия, причиной происшествия стала неверная установка отопительного котла

ПЕРМЬ, 27 августа. /ТАСС/. Следователи установили причину пожара в частном жилом доме в городе Кудымкаре Пермского края, где в ночь на 1 мая погибли шесть взрослых и два ребенка. По данным ведомства, отопительный котел был установлен с нарушениями требований пожарной безопасности, что привело к возгоранию, сообщается в пятницу на сайте СК РФ.

"По версии следствия, в сентябре-октябре 2019 года [житель города Кудымкара] по просьбе своей сестры установил по месту ее проживания отопительный котел, не соблюдая при этом требования пожарной безопасности. В процессе длительного и интенсивного использования указанного отопительного оборудования допущенные при его установке нарушения привели к чрезмерному прогреву стен дома и их возгоранию в ночь с 30 апреля на 1 мая 2021 года. В результате пожара погибли восемь проживавших в доме человек, в том числе двое несовершеннолетних", - говорится в сообщении.

Уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам") в скором времени будет передано в суд.

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