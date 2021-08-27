Суд в Пензе взыскал 550 тыс. рублей по иску УМВД к организаторам несогласованной акции

ПЕНЗА, 27 августа. /ТАСС/. Первомайский районный суд Пензы удовлетворил иск управления МВД по региону к организаторам несогласованной акции 23 января и взыскал 550 тыс. рублей понесенных расходов. Об этом сообщил ТАСС адвокат одного из ответчиков по делу Антона Струнина Александр Федулов.

"Суд взыскал [с ответчиков] 550 тыс. рублей. Это расходы на заработную плату сотрудников, работавших на митинге, и оплату бензина", - отметил собеседник агентства. По его словам, сторона защиты обжалует решение суда.

Иск был подан в апреле 2021 года, изначально сумма исковых требований составляла более 880 тыс. рублей, но затем цена иска была снижена. Ответчиками по делу выступили жители Пензы Антон Струнин и Юрий Цепаев.

Несогласованная акция прошла в Пензе 23 января на улице Московской в центре города.