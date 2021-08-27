На Кубани полицейские задержали подозреваемых в похищении человека

КРАСНОДАР, 27 августа. /ТАСС/. Оперативники ГУ МВД России по Краснодарскому краю в ходе мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота наркотиков, задержали трех человек, в том числе сотрудника ГИБДД, по подозрению в похищении человека. Также у них были обнаружены электрошокер, бейсбольная бита и 120 таблеток, предположительно с наркотиками, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий, направленных на пресечение незаконного оборота наркотических средств, сотрудники УКОН ГУ МВД России по Краснодарскому краю при силовой поддержке спецподразделения краевого главка на территории гаражно-строительного кооператива в Прикубанском округе Краснодара в одном из гаражей обнаружили четверых неизвестных. Один из них, 20-летний местный житель, находился в наручниках и сообщил полицейским, что накануне был похищен неизвестными, находившимися в этом же гараже. Все четверо были доставлены в отдел полиции для разбирательства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что при осмотре гаража полицейские обнаружили 120 таблеток, предположительно содержащих наркотическое вещество, предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, 12 патронов к нему, а также электрошокер и 2 бейсбольные биты. Изъятое направлено на экспертизу.

"В ходе дальнейшего разбирательства было установлено, что один из задержанных проходит службу в должности старшего инспектора ДПС ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по г. Краснодару. По данному факту назначено проведение служебной проверки. Сотрудник отстранен от исполнения обязанностей", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю также добавили, что следственным отделом по Прикубанскому округу города Краснодара возбуждено уголовное дело в отношении старшего инспектора ДПС ГИБДД УМВД РФ по городу Краснодару и троих его знакомых, подозреваемых в похищении 20-летнего местного жителя, совершенного группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и насилия.

По версии следствия, в марте этого года полицейский обратился к местному жителю с просьбой помочь в приобретении подержанного автомобиля для перепродажи, на что тот согласился. При этом от фигуранта молодому человеку стало известно, что деньги на его приобретение он взял в долг у 40-летнего знакомого. Через некоторое время правоохранитель стал предъявлять мужчине претензии из-за того, что транспортное средство до сих пор не доставлено, и он не смог к оговоренному сроку отдать долг. В июле текущего года оба злоумышленника стали требовать у молодого человека отдать им денежные средства, увеличив сумму до 5 миллионов рублей, обвиняя в неполучении указанного автомобиля, угрожая при этом применением насилия. В подтверждение своих угроз в ночь на 26 августа 2021 года подозреваемые вместе с соучастниками выманили мужчину из дома и, применяя в отношении него физическую силу, похитили, насильно усадив в свой автомобиль. После этого переместили потерпевшего в подвал одного из гаражей по улице Ангарской краевого центра, где пристегнули наручниками к металлической конструкции и продолжили применять насилие, требуя передать им деньги.