Площадь пожара в лесхозе уральского университета составила порядка 500 га

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 августа. /ТАСС/. Площадь пожара в лесхозе Уральского государственного лесотехнического университета (УГЛТУ) в Екатеринбурге составила порядка 500 га. К тушению привлекались более сотни волонтеров-студентов, сообщил ТАСС в пятницу проректор по социальной и воспитательной работе вуза Денис Островкин.

"За эту неделю на тушение пожара в лесхозе вуза направлено больше 100 волонтеров-студентов УГЛТУ. На данный момент пожар продолжается, местами он локализовал уже. Пожар в самом лесу, его площадь - около 400-500 га", - сказал он, уточнив, что угрозы жилым постройкам нет.

В вузе отметили, что в огне гибнут тысячи животных, насекомых и растений, среди которых краснокнижные. Сейчас идет сбор бригад волонтеров на выходные, в вузе обещают выплатить участникам материальную помощь.