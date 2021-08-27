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В результате ДТП в Ростове-на-Дону пострадали три пассажира автобуса

Одного из них госпитализировали

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 августа. /ТАСС/. Дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса и двух легковых автомобилей произошло в пятницу на улице Вавилова в Ростове-на-Дону. Как сообщили журналистам в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области, в результате столкновения пострадали три пассажира автобуса.

Авария произошло в 13:34 мск на улице Вавилова, 49 "е". По предварительным данным, водитель пассажирского автобуса "Нефаз", следовавший по маршруту № 49, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с автомобилем "Хёндэ Санта Фе". Легковой автомобиль по инерции столкнулся с автомобилем "Лада Гранта".

"В результате ДТП пострадали трое пассажиров автобуса. Одного из них госпитализировали", - говорится в сообщении.

По факту ДТП сотрудники ГИБДД проводят проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего, добавили в отделе пропаганды.

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