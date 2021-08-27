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Пожарные локализовали лесные пожары на площади 365 га в нижегородском Первомайске

На территории городского округа открытых очагов горения нет

ТАСС, 27 августа. Пожарные дотушивают ранее локализованные очаги возгорания на площади 365 га в городе Первомайске Нижегородской области. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте ГУ МЧС по региону.

"По данным Министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Нижегородской области, на сегодняшний день на территории городского округа г. Первомайск Нижегородской области на землях лесного фонда локализованы все лесные пожары на площади 365 га", - отмечается в сообщении.

По данным ГУ МЧС по региону, на данный момент ведется проливка и производится дотушивание. Уточняется, что на данный момент на территории городского округа открытых очагов горения нет.

В четверг губернатор Нижегородской области Глеб Никитин доложил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, что ситуация с лесными пожарами на границе с Мордовией непростая, но взята под контроль.

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РоссияНижегородская область
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