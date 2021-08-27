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Хлопок газа произошел в Махачкале

Пострадали двое детей

МАХАЧКАЛА, 27 августа. /ТАСС/. Двое детей пострадали в результате хлопка газовоздушной смеси в нежилом помещении в Махачкале, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану.

"В нежилом помещении, подготовленном под гастроном, произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения. Ударной волной выбиты стекла из оконных рам и пластиковая входная дверь. Других разрушений нет. По предварительной информации, до прибытия пожарных расчетов скорой помощью были эвакуированы двое пострадавших детей с ожогами, информация уточняется", - сказали в пресс-службе.

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