В многоквартирном доме в Ялте произошел пожар

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 августа. /ТАСС/. Возгорание в технической надстройке на крыше многоквартирного дома произошло в Ялте. Площадь возгорания составляет более 50 кв. метров, эвакуированы 11 человек, сообщается в пятницу на сайте ГУ МЧС по Республике Крым.

"27 августа 2021 года в 20:44 в центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме, расположенном в г. Ялта на ул. Кривошты. <...> В ходе разведки было установлено, что очаг возгорания находится на крыше в технической надстройке", - говорится в сообщении.

Уточняется, что площадь возгорания более 50 кв. м. С верхних этажей эвакуированы 11 человек.