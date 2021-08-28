В Луизиане эвакуируют жителей нескольких районов из-за приближения урагана "Ида"

НЬЮ-ЙОРК, 27 августа. /ТАСС/. Власти округа Джефферсон в штате Луизиана предписали в пятницу жителям ряда районов эвакуироваться из-за надвигающегося урагана "Ида". Об этом администрация округа сообщила в Twitter.

"Обязательная эвакуация для следующих районов: Гранд-Айл, Жан Лафит, Нижний Лафит, Крауни-Пойнт и Баратария", - говорится в сообщении. Для остальных районов округа действует рекомендация об эвакуации.

В четверг Национальный центр по наблюдению за ураганами США сообщил, что тропический шторм "Ида" усилился до урагана по мере приближения к побережью Кубы. На данный момент максимальная скорость ветра в пределах урагана составляет 33,5 м/с. Ожидается, что к воскресенью "Ида" может достигнуть побережья Луизианы.