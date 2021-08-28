Пожар в ТЦ на северо-востоке Москвы ликвидировали

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Пожар в торговом центре "Лосинка" на северо-востоке Москвы ликвидирован, его площадь составила 10 кв. м. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС России.

"Принятыми мерами в 00:08 минут пожар был ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", - сказал собеседник агентства.

В главке добавил, что происходило возгорание в подвале торгового центра. "Площадь пожара составила 10 кв. м", - отметили в ГУ МЧС.

Информация о пожаре поступила в 23:26 мск в пятницу. Источник ТАСС в экстренных службах сообщал, что с первого этажа ТЦ идет густой черный дым.