Ураган "Ида" усилится до высшей категории, когда достигнет Луизианы

НЬЮ-ЙОРК, 28 августа. /ТАСС/. Ураган "Ида", образовавшийся в Атлантическом океане, усилится до высшей, четвертой, категории, когда в воскресенье достигнет побережья американского штата Луизиана. Об этом в пятницу сообщил Национальный центр по наблюдению за ураганами США.

"Ожидается, что "Ида" будет экстремально опасным ураганом высшей категории, когда достигнет побережья Луизианы", - говорится в сообщении на сайте центра.

По прогнозам метеорологов, на побережье штата, в том числе в Новом Орлеане, ожидаются порывы ветра до 49 м/с, в том числе "с потенциально катастрофическим ущербом". "Необходимо ускорить работы по реализации действий, направленных на защиту жизни и имущества", - резюмировали в центре.

Штат Луизиана и его самый густонаселенный город уже подвергались разрушительному влиянию стихии в начале этого века, когда ураган "Катрина" обрушился на юго-восток США в августе 2005 года. По официальным данным, от удара стихии погибли свыше 1,8 тыс. человек. Самый значительный ущерб тогда был нанесен Новому Орлеану - под водой оказалось около 80% площади города. "Катрина" стала одним из самых разрушительных ураганов на территории США за всю историю наблюдений. Ущерб от удара стихии был оценен более чем в $108 млрд.