Уровень реки Амур в районе Комсомольска-на-Амуре достиг опасной отметки в 650 см

ТАСС, 28 августа. Уровень воды в реке Амур около Комсомольска-на-Амуре достиг отметки опасного явления - 650 см, сообщает в субботу пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. В дальнейшем ожидается подъем реки еще на 30 см.

"По состоянию на 08:00 (01:00 мск) 28 августа, со смещением дождевого паводка ниже по течению уровень Амура у города Комсомольск-на-Амуре достиг отметки опасного явления 650 см. Гребень паводка здесь ожидается 29-30 августа, в связи с чем подъем реки может составить еще до 30 см. Силы и средства территориальной подсистемы РСЧС и МЧС России находятся в готовности к пропуску паводка, организован весь комплекс превентивных мероприятий", - говорится в сообщении.

В городе в дополнение к стационарным насосным группам проводится установка дополнительных мотопомп, насосов, а также применяется пожарно-спасательная техника. В селе Бельго Комсомольского района спасатели МЧС России вместе с персоналом школы и добровольцами подготовили мешки с песком для укрепления водоналивной дамбы. Она пройдет вдоль здания образовательного учреждения и будет защищать его от подхода воды.

В Хабаровском и Нанайском районе продолжается оказание адресной помощи местным жителям, оказавшимся в зоне подтопления. В населенных пунктах организована работы лодочных переправ, доставка необходимых продуктов, воды.

По состоянию на утро 28 августа 2021 года на территории Хабаровского края в 49 населенных пунктах в семи муниципальных образованиях подтоплено 33 жилых дома, 128 приусадебных участков, 1 582 дачных участка, 486 земельных участков и 75 участков автодорог.