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Пожар в многоэтажном жилом доме в Ялте ликвидировали

Никто не пострадал

ТАСС, 28 августа. Пожарные ликвидировали открытое горение в многоэтажном жилом доме в Ялте, где огонь охватил 1 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщил начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России Крыма Василий Сагайдак.

"00:35 мск объявлена ликвидация открытого горения. Пострадавших и погибших не допущено", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Ялте в пятиэтажном жилом доме по улице Кривошты горела техническая надстройка на крыше. Пожар локализовали на площади 1 тыс. кв. м в ночь на 28 августа. В целях безопасности эвакуировали 17 человек.

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