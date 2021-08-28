Пожар в многоэтажном жилом доме в Ялте ликвидировали

ТАСС, 28 августа. Пожарные ликвидировали открытое горение в многоэтажном жилом доме в Ялте, где огонь охватил 1 тыс. кв. м. Об этом ТАСС сообщил начальник службы пожаротушения ГУ МЧС России Крыма Василий Сагайдак.

"00:35 мск объявлена ликвидация открытого горения. Пострадавших и погибших не допущено", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в Ялте в пятиэтажном жилом доме по улице Кривошты горела техническая надстройка на крыше. Пожар локализовали на площади 1 тыс. кв. м в ночь на 28 августа. В целях безопасности эвакуировали 17 человек.