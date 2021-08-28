Пострадавшие в результате хлопка газа в Махачкале дети получили ожоги 45% и 55% тела

МАХАЧКАЛА, 28 августа. /ТАСС/. Дети, пострадавшие накануне в результате хлопка газовоздушной смеси в нежилом помещении в Махачкале, получили ожоги 55% и 45% поверхности тела. Их состояние по-прежнему тяжелое, сообщили ТАСС в Минздраве Дагестана.

"Мальчик 12 лет с ожогами 55% поверхности тела и второй мальчик 13 лет с ожогами 45% тела находятся на лечении в реанимации ожогового центра РКБ. Состояние их расценивается как тяжелое", - отметили в Минздраве республики.

По словам собеседника агентства, детям проводится интенсивная терапия под наблюдением комбустиолога и реаниматолога. "У пострадавших детей достаточно обширные ожоговые поражения, выполняется весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий, делается все возможное для их выздоровления", - добавили в ведомстве.

Как сообщали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Дагестану, двое детей пострадали накануне в результате хлопка газовоздушной смеси в нежилом помещении в Махачкале. Они проходили мимо здания. Ударной волной выбило стекла из оконных рам и пластиковую входную дверь. Несущие конструкции помещения не разрушились.

Прокуратура республики организовала проверку в связи с ЧП. По ее результатам при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.