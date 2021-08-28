В депздраве Ярославской области назвали причину смерти мужчины при пожаре в больнице

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 августа. /ТАСС/. Пациент, погибший в больнице в Ярославле, где накануне произошел пожар, умер от коронавирусной инфекции незадолго до происшествия. Его смерть не связана с пожаром, об этом журналистам в субботу сообщил директор департамента здравоохранения региона Василий Тубашов.

"Пациент, о котором часто упоминается в СМИ, скончался от коронавирусной инфекции, [он] находился в реанимационном отделении, в 21:50 [была] констатирована смерть с учетом реанимационных мероприятий, которые проводились до этого в течение получаса", - сказал Тубашов.

Он отметил, что врачи не видят связи между смертью пациента и пожаром. В палате, где произошел пожар, находились люди с новой коронавирусной инфекцией, аппаратов ИВЛ там установлено не было. По данным Турбашова, пострадавших и погибших при пожаре нет.

По данным пресс-службы правительства области, в пятницу в 22:09 поступило сообщение о задымлении в отделении клинической больницы №3, очаг находился на первом этаже. В это время в больнице произошло отключение подачи кислорода. По данным ГУ МЧС по Ярославской области, в здании находились 90 человек с диагнозом COVID-19 и 17 человек персонала. Сотрудники больницы эвакуировали 76 человек. По данным регионального ГУ МЧС, рассматривается несколько версий произошедшего, в том числе нарушение правил эксплуатации электроприборов, также не исключается версия неосторожного обращения с огнем при курении.