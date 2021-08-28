В Дагестане умер ребенок, выпивший бензин-растворитель

МАХАЧКАЛА, 28 августа./ТАСС/. Полуторагодовалый ребенок умер после употребления растворителя уайт-спирит в дагестанском Кизляре. Об этом в субботу ТАСС сообщили в пресс-служба Министерства здравоохранения Дагестана.

"В городскую больницу Кизляра накануне была доставлена полуторагодовалая девочка с сильным химическим отравлением. Она выпила растворитель уайт-спирит. Ребенок поступил в состоянии клинической смерти, несмотря на все реанимационные мероприятия, к сожалению, врачи не смогли спасти жизнь девочке", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя регионального Минздрава, девочка получила обширный ожог пищевода с системными осложнениями и поражением сердечно сосудистой и дыхательной системы.