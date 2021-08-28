После ДТП с тремя пострадавшими детьми в Нижегородской области возбудили дело

ТАСС, 28 августа. Следователь отдела МВД России по Воскресенскому району Нижегородской области возбудил уголовное дело по факту ДТП, в котором 27 августа погибли два человека и пострадали четверо, в том числе трое детей. Об этом говорится в сообщении ГУ МВД России по региону.

"По факту ДТП следователем следственного отдела ОМВД России по Воскресенскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", - отмечается в сообщении.

Установлено, что 27 августа около 15:00 мск на 128-м км автодороги "Поветлужье" (Нижний Новгород - Йошкар-Ола) водитель автомобиля "Шевроле" не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Мицубиси". По уточненной информации, в результате ДТП водитель "Мицубиси" и его супруга погибли. Их полуторамесячного сына, который находился в автомобиле, доставили в медицинское учреждение. В "Шевроле" пострадали водитель и пассажиры - восьмилетняя девочка и шестилетний мальчик. Всех их доставили в медицинское учреждение.

Ранее сообщалось о пяти пострадавших и двух погибших в ДТП. Назначили ряд экспертиз и исследований. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.