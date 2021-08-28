В Москве семь человек доставили в полицию после драки с применением газовых баллончиков

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали семь человек после массовой драки в центре Москвы, в ходе которой ее участники распылили перцовые баллончики. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"В ночь на 27 августа на Покровском бульваре в районе дома 2/14 произошла массовая драка, в ходе которой ее участники распылили друг другу в лицо перцовые баллончики. Сотрудники полиции для выяснения обстоятельств произошедшего, а также дачи объяснений по факту произошедшего доставили в отдел МВД семь человек", - сказал собеседник агентства.

По данному факту проводится проверка.