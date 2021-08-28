Семь автомобилей столкнулись на юге МКАД в Москве

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. ДТП с участием семи автомобилей произошло в районе 38-го км МКАД в Москве, говорится в сообщении в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На внутренней стороне 38-го км МКАД, после развязки с улицы Павла Фитина столкнулись семь автомобилей. Перекрыты две полосы, для движения доступны только три", - говорится в сообщении.

Из-за аварии образовалась многокилометровая пробка, в департаменте попросили выбирать пути объезда участка.

Источник ТАСС в экстренных службах уточнил, что среди столкнувшихся автомобилей есть такси. Кроме того, по его сведениям, в ДТП пострадали два человека.