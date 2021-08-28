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Два человека погибли и трое пострадали в ДТП под Тамбовом

Среди пострадавших ребенок
© Пресс-служба УМВД по Тамбовской области

ТАМБОВ, 28 августа. /ТАСС/. Два человека погибли, еще трое пострадали, в том числе ребенок, в результате столкновения двух легковушек и грузовика на автодороге Р-22 "Каспий" в Сампурском районе Тамбовской области. Об этом в субботу журналистам сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

"По предварительной информации, водитель "Хендэ Солярис" выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком "Мерседес". После этого легковушка по инерции продолжила движение и врезалась в "Хендэ Тусон", - сообщили в полиции.

Водитель и пассажир "Хендэ Солярис" скончались на месте ДТП. Водитель и два пассажира второй легковушки, в том числе восьмилетняя девочка, получили травмы, их госпитализировали в больницу Тамбова.

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РоссияТамбовская область
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