Грузовое судно под флагом Того затонуло в Эгейском море

АФИНЫ, 28 августа. /ТАСС/. Грузовое судно Sea Bird под флагом Того затонуло в субботу в Эгейском море, все 16 членов экипажа спасены. Об этом сообщило Athens-Macedonian News Agency со ссылкой на операционный штаб Береговой охраны.

Грузовое судно налетело на скалистый островок Каравиа в юго-западной части Эгейского моря при неизвестных пока обстоятельствах. Условия на море в это время были хорошими. Сухогруз шел из Украины в Тунис с грузом пшеницы. Экипаж сообщил об аварии, а также о том, что судно начало тонуть.

Под руководством Объединенного поисково-спасательного центра Береговой охраны Греции была проведена спасательная операция. К месту аварии устремились два сторожевых катера Береговой охраны, пять находившихся поблизости судов и вертолет ВМС Греции. Все 16 членов экипажа (все граждане Сирии) были благополучно сняты с сухогруза двумя прибывшими судами. Состояние всех моряков хорошее. Они были переведены на патрульный катер ВМС Греции, который направился в городок Монемвасия на полуострове Пелопоннес.

Греческие власти отправили три катера по борьбе с загрязнением к месту аварии, чтобы проверить, не было ли утечки горючего в море. Туда также с этой целью вылетел самолет ВМС Греции.