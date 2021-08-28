После гибели от угарного газа трех человек под Астраханью возбудили уголовное дело

АСТРАХАНЬ, 28 августа. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили по факту гибели трех сотрудников коммунального предприятия при проведении ремонта водонапорной конструкции в Володарском районе Астраханской области, ход его расследования взяли на контроль, сообщила в субботу пресс-служба региональной прокуратуры.

"Расследование уголовного дела, возбужденного Камызякским МСО СУ СК России по Астраханской области по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 143 УК РФ "Нарушение требований охраны труда", по факту смерти трех человек при проведении ремонтных работ водонапорных конструкций в селе Тумак Володарского района Астраханской области, находится на контроле прокуратуры области", - говорится в сообщении. Как уточнили в пресс-службе ведомства, будут приняты меры к установлению причин и условий произошедшего, по итогам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

26 августа трое сотрудников коммунального предприятия погибли от отравления угарным газом во время откачки воды в одном из колодцев в селе Тумак Володарского района Астраханской области. По предварительным данным, смерть мужчин наступила в результате отравления угарным газом из-за работающего двигателя помпы внутри колодца.