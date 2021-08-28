Пожарные ликвидировали открытое горение в районе трассы Оренбург - Самара

ТАСС, 28 августа. Открытое горение в районе трассы Оренбург - Самара в Оренбургской области ликвидировано. Об этом сообщили журналистам в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 16:41 (14:41 мск) на месте работ по тушению ликвидировано открытое горение", - отметили в пресс-службе.

По информации ГУ МЧС, вертолет Ми-8 Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России совершил девять сбросов воды.

Сообщение о природном пожаре вдоль автомобильной дороги и железнодорожных путей в районе 26-го км трассы Оренбург - Самара поступило 27 августа в 15:06 (13:06 мск). Изначально борьба с огнем велась на шести участках, позднее два из них были объединены. Режим чрезвычайной ситуации локального характера в связи с пожаром был объявлен в пяти населенных пунктах Оренбургского района.