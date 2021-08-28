Суд арестовал двух националистов за участие в беспорядках у офиса президента Украины

КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей двум националистам за нарушения порядка во время акции протеста у офиса президента Украины 14 августа. Об этом в субботу сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и установили двух наиболее активных участников из Черкасской области 1990 и 1984 годов рождения, которые подстрекали и первыми осуществили противоправные действия. Сегодня следователь полиции Киева сообщил им о подозрении в хулиганстве, а суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в полиции. Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.

14 августа возле офиса президента Украины состоялась организованная партией "Национальный корпус" акция протеста "Остановим капитуляцию!", во время которой ее участники требовали от власти не допустить имплементации "формулы Штайнмайера", не проводить выборы на неподконтрольной части Донбасса, а также не подавать воду в Крым. Перед началом акции возникли потасовки между националистами и полицией, которая не пропустила участников протеста на улицу Банковую, где расположен офис президента Украины в связи с тем, что они отказались пройти проверку на содержание опасных предметов. Активисты принесли шины и жгли фаеры. Полиция в ответ применила слезоточивый газ. По данным Нацполиции, в результате беспорядков пострадали семь полицейских и один боец Нацгвардии.