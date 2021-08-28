Во Франции неизвестные расписали антисемитскими лозунгами стену кладбища

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Неизвестные оставили надписи антисемитского характера на стене кладбища в альзасской коммуне Руффаш на востоке Франции. Об этом сообщил в субботу председатель совета региона Гранд-Эст Жан Роттнер.

"В Руффаше очередное проявление антисемитизма и крайне грубое. Это неприемлемо", - написал он в своем Twitter. Он призвал власти страны принять меры против распространения этой идеологии, особенно в его собственном регионе. Также он призвал провести расследование и привлечь авторов надписей к ответственности.

К своей записи Роттнер прикрепил фотографии с места происшествия. На них видны надписи на французском и иврите, в том числе с призывом к убийству представителей еврейской нации. Правда, как уточняет местное издание L'Alsace, после того, как полиция осмотрела надписи, их оперативно стерли сотрудники муниципальных служб.