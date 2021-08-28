Катер взорвался в порту на юге Франции

ПАРИЖ, 28 августа. /ТАСС/. Три человека пострадали в субботу в результате взрыва катера в порту на юге Франции. Об этом сообщил телеканал France 3.
⚠️ INFORMATION IMPORTANTE ⚠️— Ville d'Hyères (@villedhyeres) August 28, 2021
Une violente explosion s’est produite ce matin sur un bateau alors qu’il venait de quitter la station d’avitaillement du port St Pierre.
Quatre personnes ont été évacuées vers l’hôpital dont une femme d’une cinquantaine d’années en urgence absolue. pic.twitter.com/5SVFByABKP
По его данным, судно длиной около 10 метров взорвалось практически сразу после заправки топливом и отплытия от пирса в коммуне Йер. По предварительной информации, могли сдетонировать пары топлива в трюме после старта двигателя, однако точные причины установят следователи.
В результате происшествия находившаяся на пирсе женщина получила серьезные ожоги, в тяжелом состоянии ее доставили в больницу. Также пострадали 14-летняя девушка и 50-летний мужчина, находившиеся на борту катера. Еще один пассажир судна не пострадал.
Мэрия на своей странице в Twitter подтвердила факт происшествия, сообщив, что, по предварительным данным, загрязнения акватории после взрыва не зафиксировано. Тем не менее заправочная станция была временно закрыта.