В столярном цехе колонии в Свердловской области произошел пожар

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Возгорание произошло в промышленной зоне столярного цеха колонии в Нижнем Тагиле. Пожар локализовали, площадь составила 200 кв. м, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ ФСИН по Свердловской области.

"В ИК-13 Нижнего Тагила произошло возгорание в столярном цеху в промышленной зоне. Пострадавших нет. В настоящее время возгорание локализовано силами и средствами сотрудников ГУ МЧС и сотрудниками ИК-13 ГУ ФСИН по Свердловской области. Площадь - 200 кв. м", - сказали в пресс-службе.