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В ДТП с трамваем в Краснодаре погиб один человек и двое пострадали

Инцидент произошел на пересечении улиц Базовской и Гоголя

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля произошло в центре Краснодара, погиб один человек, еще два пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления внутренних дел.

Авария произошла на пересечении улиц Базовской и Гоголя. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Kia на нерегулируемом перекрестке столкнулся с трамваем. "В результате ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля, 26-летняя девушка. Также госпитализированы 25-летний водитель и 23-летний пассажир Kia, - сообщил представитель управления.

Сотрудники ДПС проводят проверку по факту ДТП.

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