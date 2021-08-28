В ДТП с трамваем в Краснодаре погиб один человек и двое пострадали

КРАСНОДАР, 28 августа. /ТАСС/. ДТП с участием трамвая и легкового автомобиля произошло в центре Краснодара, погиб один человек, еще два пострадали. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского управления внутренних дел.

Авария произошла на пересечении улиц Базовской и Гоголя. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Kia на нерегулируемом перекрестке столкнулся с трамваем. "В результате ДТП погибла пассажирка легкового автомобиля, 26-летняя девушка. Также госпитализированы 25-летний водитель и 23-летний пассажир Kia, - сообщил представитель управления.

Сотрудники ДПС проводят проверку по факту ДТП.