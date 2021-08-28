Около Сарова в Мордовском заповеднике продолжают действовать два очага пожара

ТАСС, 28 августа. Два очага лесного пожара продолжают действовать возле закрытого города Саров в Нижегородской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"В настоящее время на территории Мордовского государственного природного заповедника в непосредственной близости к Первомайскому району Нижегородской области и ЗАТО Саров имеются два участка пожара. Все усилия привлекаемых подразделений сосредоточены на локализации и последующей ликвидации очагов возгорания", - сказали в ведомстве.

В субботу для контроля за тушением лесных пожаров в регион прибыл замглавы МЧС Николай Гречушкин. На месте он провел совещание с губернатором Глебом Никитиным и представителями ведомств, принимающих участие в ликвидации возгораний. "Отмечаю высокий уровень взаимодействия всех структур. Это говорит о том, что территориальная подсистема РСЧС в области работает на самом высоком уровне, организовано взаимодействие между всеми федеральными структурами, полное взаимодействие с властью субъекта. Губернатор области держит данную ситуацию на особом контроле", - цитируют Гречушкина в пресс-службе МЧС.

Пожар в заповеднике в Темниковском районе Мордовии возник 3 августа в результате грозы на пострадавшей от пожаров 2010 года территории, где остался валежник. Из-за жаркой и засушливой погоды, порывистого ветра огонь быстро распространился по территории заповедника и приблизился к Нижегородской области и закрытому городу Сарову, в котором находится Российский федеральный ядерный центр. По последним данным, площадь активного горения в заповеднике сократилась до 15 га.