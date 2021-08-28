Пожар в районе трассы Оренбург - Самара в Оренбургской области полностью потушили

ТАСС, 28 августа. Пожарные в субботу полностью ликвидировали возгорание в районе трассы Оренбург - Самара в Оренбургской области. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Оренбургской области.

"В 20:46 (18:46 мск) полная ликвидация", - отметили в пресс-службе.

Погибших и пострадавших нет. Эвакуация населения не потребовалась.

Сообщение о природном пожаре вдоль дороги и железнодорожных путей в районе 26-го км трассы Оренбург - Самара поступило 27 августа в 15:06 (13:06 мск). Изначально борьба с огнем велась на шести участках, позднее два из них были объединены. Режим ЧС локального характера в связи с пожаром был объявлен в пяти населенных пунктах.