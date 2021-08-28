Двух жителей башкирского села подозревают в убийстве 15-летней девушки

ТАСС, 28 августа. Бирский межрайонный следственный отдел следственного управления СК РФ по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело по факту убийства 15-летней девушки, которая пропала после празднования дня рождения подруги. Об этом сообщили в управлении в субботу.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Задержаны причастные к совершенному преступлению лица. Ими оказались два жителя села Питяково Бирского района 21 и 24 лет. Под тяжестью собранных доказательств подозреваемые сознались в содеянном", - отмечается в сообщении.

Ранее в правоохранительные органы республики обратилась жительница района с заявлением об исчезновении 15-летней дочери.

По версии следствия, 26 августа компания подростков справляла день рождения. Через некоторое время к ним присоединились подозреваемые, один из которых предложил продолжить празднование у него дома. После застолья, когда гости разошлись, подозреваемые изнасиловали девушку, задушили, а тело спрятали недалеко от дома в яме.

Одному из задержанных предъявлено обвинение по пп. "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ ("Изнасилование"), п. "а" ч. 3 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера"). В ближайшее время планируется предъявить обвинение второму фигуранту. Следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемых.