СМИ: "Марш равенства" в Одессе закончился потасовкой с полицией

КИЕВ, 28 августа. /ТАСС/. "Марш равенства" в Одессе, который провели в субботу представители сексуальных меньшинств, закончился потасовкой с полицией и задержанием более 50 человек. Об этом сообщило издание "Сегодня".

По его данным, после окончания шествия, которое усиленно охраняла полиция и Нацгвардия, представители организации "Традиция и порядок" напали на автобус с представителями ЛГБТ-сообщества. Когда правоохранители начали оттеснять нападавших, те применили газовые баллончики. В результате силовики задержали 51 участника нападения, в том числе главу одесского офиса "Традиции и порядка" Илью Попкова.

Как сообщило СМИ, в ходе драки пострадали 16 полицейских и 13 нацгвардейцев. Задержанных доставили в Приморское районное отделение полиции Одессы, у которого собираются представители организации "Традиция и порядок". В "Марше равенства", организованном ЛГБТ-сообществом, приняли участие несколько сотен человек.