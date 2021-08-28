Почти все жители Вязьмы остались без холодной воды из-за аварии на сетях

ТАСС, 28 августа. Подача холодной воды прекращена из-за аварийной ситуации на сетях водоснабжения в Вязьме, в зону отключения попали более 54 тыс. человек и 31 социально значимый объект. Об этом в субботу сообщает ГУ МЧС по Смоленской области.

"Под отключение холодного водоснабжения попали все улицы г. Вязьма (54 754 жителей, в том числе 12 378 детей), за исключением улиц Юбилейной, Московской, Гоголя, Пушкина, Докучаева и села Вязьма-Брянская. Также без воды назодится 31 социально значимый объект, в их числе школы, детсады, больница, дом престарелых, противотуберкулезный диспансер и так далее", - сообщает пресс-служба.

По данным ведомства, в социальных учреждениях есть запас воды, к ремонтно-восстановительным работам уже приступили. Их намерены завершить к утру 29 августа.