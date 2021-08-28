В ДТП под Воронежем пострадали шесть человек

ТАСС, 28 августа. Столкновение трех автомобилей и автобуса произошло на 621-м км дороги М-4 "Дон" в Бобровском районе Воронежской области. В результате пострадали шесть человек, в том числе три ребенка, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по региону.

"Сегодня в 20:20 на 621-м км дороги М4 -"Дон" в Бобровском районе Воронежской области 52-летний водитель автомобиля Toyota Prius, житель Приморского края, допустил наезд на стоящий автомобиль Skoda Karoq, за рулем которого находилась 33-летняя жительница Калуги. После этого Skoda столкнулась с Kia Сeed, которая в свою очередь самопроизвольно столкнулась со стоящим впереди автобусом MAN", - сообщили в пресс-службе.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Skoda и два его пассажира, мальчики 14 и восьми лет, а также пассажирки Kia 46,18 лет и восьми лет. Автобус осуществлял перевозку 48 пассажиров, пострадавших нет.