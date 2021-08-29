Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Крыму в начале следующей недели

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в западных и южных районах Крыма в начале следующей недели. Об этом сообщается в воскресенье на сайте ГУ МЧС по республике.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 30 августа по 2 сентября в западных и южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.", - говорится в сообщении.

В этот период в республике запретили сжигание сухой растительности, разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и других отходов, в том числе в частных жилых домах, садоводческих и огороднических товариществах.

С 30 апреля на всей территории полуострова установили особый противопожарный режим, а также запрет на посещение и въезд автотранспорта в лесные массивы.