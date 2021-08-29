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Лесные пожары в России

Чрезвычайная пожароопасность ожидается в Крыму в начале следующей недели

В республике запретили сжигать мусор, траву и разводить костры

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 августа. /ТАСС/. Спасатели предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в западных и южных районах Крыма в начале следующей недели. Об этом сообщается в воскресенье на сайте ГУ МЧС по республике.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 30 августа по 2 сентября в западных и южных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центральных районах ожидается чрезвычайная пожарная опасность.", - говорится в сообщении.

В этот период в республике запретили сжигание сухой растительности, разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и других отходов, в том числе в частных жилых домах, садоводческих и огороднических товариществах.

С 30 апреля на всей территории полуострова установили особый противопожарный режим, а также запрет на посещение и въезд автотранспорта в лесные массивы.

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РоссияЛесные пожары в РоссииКрым
Лесные пожары в России
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