Спортсмен погиб во время сплава на каяках в Республике Алтай

ТАСС, 29 августа. Участник сплава на каяках погиб на реке Башкаус в Республике Алтай. Его тело эвакуируют с помощью вертолета, сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.

"Группа из шести человек из Барнаула совершала поход на каяках, у каждого спортсмена был свой индивидуальный каяк. Им надо было пройти несколько рек, но в ущелье на реке Башкаус произошел несчастный случай - один из участников группы погиб. В настоящее время проводится его эвакуация в Онгудай силами спортсменов с привлечением коммерческой организации "Алтайавиа" с вертолетом", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что из Онгудая автотранспортом тело погибшего транспортируют до Горно-Алтайска.

"Все произошло на горной реке во время категорийного сплава. Подобные походы эта группа совершала ежегодно, чтобы повышать уровень мастерства", - подчеркнули в пресс-службе.

Источник в оперативных службах региона уточнил ТАСС, что погибший был вице-президентом Федерации рафтинга Алтайского края. В пресс-службе регионального управления МЧС России по Республике Алтай ТАСС не уточнили личность погибшего и его должность.