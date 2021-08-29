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В квартире в Москве мужчину застрелили из охотничьего ружья во время застолья

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мужчина погиб от выстрела из охотничьего ружья в квартире дома на Хабаровской улице в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"В одной из квартир на Хабаровской улице в Москве во время застолья один из мужчин выстрелил в другого из охотничьего оружия, после чего стрелявший скрылся с места преступления", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в результате выстрела мужчина погиб. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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