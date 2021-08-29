Один человек погиб при пожаре в многоэтажке в Великом Новгороде

ТАСС, 29 августа. Пожарные потушили возгорание в квартире в многоэтажном доме в Великом Новгороде, один человек погиб, восемь были эвакуированы, сообщила в воскресенье пресс-служба главка МЧС России по Новгородской области.

"28 августа в 23:47 в экстренные службы поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме на ул. Черняховского в Великом Новгороде. На момент прибытия пожарных подразделений горела квартира на четвертом этаже дома, наблюдалось сильное задымление. Пожарными спасена женщина 1935 года рождения, с признаками отравления угарным газом она передана бригаде скорой медицинской помощи. Обнаружен погибший мужчина 1935 года рождения. Эвакуированы восемь человек", - отмечается в сообщении.

Возгорание ликвидировали 29 августа в 00:07. По данным пресс-службы, пожар уничтожил имущество и внутреннюю отделку комнаты, закоптил квартиру по всей площади. Причины возгорания устанавливаются.