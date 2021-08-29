После хлопка газа в Дагестане, из-за которого пострадали дети, возбудили дело

МАХАЧКАЛА, 29 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении требований пожарной безопасности в отношении 41-летнего мужчины, который допустил утечку газа, приведшую к хлопку газовоздушной смеси в Махачкале. Мужчина был обязан следить за соблюдением правил пожарной безопасности, сообщили журналистам в воскресенье в республиканском управлении СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 41-летнего жителя Ботлихского района. <…> По версии следствия, в нежилом помещении, которое ранее использовалось в коммерческих целях для розничной торговли, подозреваемым были нарушены требования пожарной безопасности, несмотря на возложенные на него обязанности по их соблюдению, в результате чего в помещении произошла утечка газа", - говорится в сообщении.

Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 219 УК РФ "Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека". По делу назначили судебно-медицинскую, медико-криминалистическую и пожарно-техническую экспертизы.

Хлопок газовоздушной смеси произошел в Махачкале вечером 27 августа. По данным следствия, играя возле нежилого здания, двое детей бросили горящую петарду перед дверью. В результате 12-летнего и 13-летнего пострадавших поместили в ожоговый центр республиканской клинической больницы. По данным регионального Минздрава, у детей ожоги 55% и 45% поверхности тела. По факту ЧП организовали прокурорскую проверку.