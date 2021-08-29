Задымление в Сарове объяснили изменением направления ветра

ТАСС, 29 августа. Сильное задымление наблюдается 29 августа в Сарове Нижегородской области. Оно связано с изменением направления ветра, которое приносит в город дым от лесных пожаров, сообщили в пресс-службе Российского федерального ядерного центра - Всероссийского научно-исследовательского института экспериментальной физики, который расположен в Сарове.

"По состоянию на утро 29 августа на территории ЗАТО Саров очагов пожара нет. <…> Сильное задымление в городе связано с изменением направления ветра. В настоящее время Центр эпидемиологии проводит мониторинг состава воздуха", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, на территории городского округа Первомайск рядом с Саровом за прошедшие сутки возник один очаг пожара, он не угрожает населенным пунктам.

Ранее сообщалось, что в Мордовском государственном природном заповеднике, территория которого находится рядом с Первомайском и Саровом, продолжают действовать два очага лесного пожара. Пожар в заповеднике начался 3 августа, огонь быстро распространился по его территории и приблизился к Нижегородской области.