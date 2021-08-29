{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК начал проверку на газоперерабатывающем заводе в Оренбурге после возгорания серы

При пожаре никто не пострадал

ТАСС, 29 августа. Следователи начали проверку на Оренбургском газоперерабатывающем заводе после возгорания серы, случившегося из-за природного пожара 27 августа. Об этом говорится в сообщении, размещенном в воскресенье на сайте следственного управления СК по региону.

"По сообщению о происшествии на территории Оренбургского газоперерабатывающего завода в период природного пожара, имевшего место 27 августа 2021 года, организована доследственная проверка", - отмечается в сообщении.

Следователи проверят соблюдение требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах и правил обращения с экологически опасными веществами. На место происшествия выехал руководитель следственного управления СК по региону Вячеслав Зудерман.

Пожар начался днем 27 августа вдоль автомобильной дороги и железнодорожных путей в районе 26-го км трассы Оренбург - Самара. На одном из участков загорелась сера, насыпанная на открытой площадке, в пяти населенных пунктах ввели режим чрезвычайной ситуации локального характера. Вечером 28 августа пожар потушили, никто не пострадал.

Теги
РоссияОренбургская область
В Шереметьево при транспортировке на рейс задержали неадекватного пассажира
Мужчину привлекут к ответственности за мелкое хулиганство
Читать полностью