Пять человек пострадали в столкновении микроавтобуса с большегрузом в Воронежской области

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Пять человек получили травмы при столкновении микроавтобуса с большегрузным автомобилем, произошедшем 29 августа в Каширском районе Воронежской области, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

"В Каширском районе полицейские устанавливают обстоятельства столкновения микроавтобуса и большегрузного автомобиля. В результате ДТП пострадали пять человек, находившиеся в Volkswagen. Помимо водителя микроавтобуса, в медицинское учреждение были доставлены 42-летний мужчина и 38-летняя женщина, а также два подростка - 15-летний мальчик и 11-летняя девочка", - говорится в сообщении.

Авария произошла в воскресенье на 551-м км автодороги М-4 "Дон" в Каширском районе. По предварительным данным, 19-летний водитель автомобиля Volkswagen Transporter ехал со стороны Ростова-на-Дону в сторону Москвы, когда допустил столкновение с грузовым автомобилем Mercedes-Benz с полуприцепом.